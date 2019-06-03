Неймар готов показать переписку с интимными фото

Неймар полностью отрицает - обвинения в свою сторону. Фото: Reuters

Форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар опровергает звинування в изнасиловании.

Напомним, что 27-летний футболист ПСЖ был обвинен в изнасиловании. Как сообщает Goal.com, Неймар отрицает обвинения, которые были выдвинуты против него в полиции Сан-Паулу со стороны девушки.

По информации издания, Неймар заплатил за поездку девушки и встретил ее в отеле в Париже, но футболист отрицает такие серьезные претензии с ее стороны. Она воспользовалась правом на защиту анонимностью. В своем Instagram бразилец обратился к фанатам.

"Меня обвиняют в изнасиловании. Это тяжелое слово, ужасная ситуация, которая происходит именно сейчас. Вы знаете меня и понимаете, что я никогда бы не сделал ничего подобного. То, что произошло, - это просто отношения между мужчиной и женщиной в четырех стенах. Такое происходит с каждой парой, на следующий день ничего не было.

Любая новость, связанная с моим именем, имеет резонанс в прессе. Со всей ответственностью заявляю, что все было не так. Я все докажу, готов показать переписку, которая у меня была с этой девушкой, все фотографии - в том числе интимные. Нужно бороться, чтобы доказать, что ничего не произошло", - написал Неймар в одной из социальных сетей.

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Неймар утверждает, что познакомился с девушкой в ​​марте. Она вернулась в Сан-Паулу 17 мая, а 31 мая пошла в полицейский участок - в отдел, специализирующийся на защите женщин. PR-команда Неймара опубликовала официальное заявление, в котором утверждается, что бразилец стал жертвой попытки вымогательства еще до того, как появились обвинения.