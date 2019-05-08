Неймар чуть не устроил драку в раздевалке "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар оказался в эпицентре очередного скандала.

Нападающий "ПСЖ" Неймар поссорился со своим одноклубником Юліаном Дракслером после матча 34-го тура Лиги 1 против "Монпелье" (поражение парижан со счетом 2: 3).

Конфликт между одноклубниками произошел после того, как Дракслер раскритиковал Неймара за то, что тот мало играет на партнеров и заигрывается, утверждает журналист "Le Parisien" Фредерик Гуайлар.



В раздевалке команды недоволен Неймар открыто высказал претензии немцу: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать, ты не делаешь ничего, только подходит назад".

Напряжение возросло, а игроков пришлось растягивать главному тренеру Томасу Тухелю и спортивному директору Антеро Энрике.

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Неймар, который недавно вернулся на поле после трехмесячного отсутствия из-за травмы, в конце апреля попал в другой скандал: после поражения в финале Кубка Франции от "Ренна" бразилец ударил болельщика соперника.