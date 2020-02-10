"Не знаю, как у меня получилось вырваться" - бывший талант "Шахтера" раскритиковал донецкий клуб

Андрей Борячук два сезона играл в аренде за "Мариуполь". Фото: с отрытых источников

Бывший форвард "Шахтера" Андрей Борячук раскритиковал трансферную политику "горняков".

"Надо понять политику" Шахтера ". Каким образом они решают: оставлять или отдавать в аренду. Это загадка. Я сидел, когда не захотел играть за дубль. Я "шахтерское" сердце, но не могу понять. Мне тоже интересно, как это все определяется.

Не знаю, как у меня получилось вырваться, наверное, высшие силы. Никто не хочет идти в "Мариуполь", там невозможно развиваться, какое там развитие?" - сказал Борячук в эфире Youtube-канала" Трендец ".

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В январе 2020 года Андрей Борячук перешел из "Шахтера" в турецкий "Ризеспорт". За новую команду форвард успел сыграть 5 матчей.