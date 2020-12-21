"Не вижу смысла "Динамо" зимой покупать форварда" - Саленко

Олег Саленко получил "Золотую бутсу" лучшего бомбардира Кубка мира 1994 года. Фото: 1927.kiev.ua

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко оценил ситуацию с нападающим в киевской команде.

Саленко считает, что динамовцам не стоит покупать форварда, потому что после дисквалификации вернется Артем Беседин.

"Если Беседин будет в хорошей форме - спокойно пробьется и покажет себя в "Динамо". Место основного нападающего сейчас свободно. Все зависит от характера и способностей Артема.

Владислава Супрягу использовали не совсем верно, но нападающий должен забивать с 2 метров в пустые ворота. В Назария Русина тоже не получилось закрепиться. В любом случае в команде усилилась конкуренция на позиции. Чтобы купить приличного форварда нужны хорошие деньги, к тому же ему еще нужно время прижиться в команде. Поэтому не вижу смысла "Динамо" зимой покупать нападающего. Киевляне будут надеяться на своих. Шансы есть у всех: в Беседина, Русина и в Супряги", - сказал Саленко в комментарии 1927.kiev.ua.

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Основной форвард "Динамо" в 1-й части сезона Владислав Супряга не забивал на протяжении более 3 месяцев. "Динамо" во время зимнего трансферного окна попытается усилить позицию нападающего.