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Не видел такого избиения Украины с ноября 2015-го. Фьюри вспомнил свой бой с Кличко

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Не видел такого избиения Украины с ноября 2015-го. Фьюри вспомнил свой бой с Кличко
Фьюри совсем не следит за матчами сборной Украины Фото: Reuters

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри провёл параллель между своей победой в бою с Владимиром Кличко и разгромным триумфом сборной Англии по футболу над Украиной в матче 1/4 финала Евро-2020 (4:0).

"Я не видел такого избиения Украины с ноября 2015 года в Дюссельдорфе", — написал Тайсон Фьюри в своём "твиттере".

28 ноября 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у украинца все чемпионские титулы.

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Встреча 1/4 финала чемпионата Европы Украина — Англия прошла на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия) и завершилась крупной победой британского коллектива со счётом 4:0. В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

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04
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