Не Усик. Украинский боксер хочет драться с Фьюри

Украинский боксер Виктор Вихрист хочет провести бой против чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Вихрист планирует провести чемпионский бой в 2022 году. Об этом заявил в эфире BoxingTime.

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"Если бы я имел возможность выбирать из топов, то хотел бы попробовать свои силы против Фьюри. Александр Усик по моему мнению лучше Фьюри. Но он мой земляк и к нему большое уважение как к спортсмену и человеку, который прославляет нашу страну",– заявил Вихрист.

В последний раз Виктор Вихрист выходил на ринг 2 января. Соперником украинца был грузин Яго Киладзе. Поединок запомнился пятью нокдаунами – дважды на полу побывал украинец, а раз больше в пассиве соперника. Поединок завершился досрочной победой Вихриста во втором раунде.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок намечен на первую половину 2022 года.