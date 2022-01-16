Не только зарплата в "Динамо". Луческу имеет прибыльный бизнес в Румынии

У главного тренера "Динамо" 76-летнего Мирча Луческу есть успешный бизнес в Румынии.
Наставник киевлян занимается бизнесом в сфере недвижимости у себя дома. Об этом сообщает Fanatik.ro.
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Луческу вложился в строительство жилого комплекса Lake House 2, расположенного недалеко от Бухареста в районе озера Морий. ЖК состоит из двух блоков по 11 этажей и имеет два подземных этажа под паркингом. В общем, планируется выставить на продажу 200 квартир, которые будут стоить от €90 до €420 тысяч без НДС.
В Киеве румын зарабатывает €1,2 млн в год.
На зимний перерыв "Динамо" ушло на второе место в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на два очка. Также киевляне закончили выступления в еврокубках на стадии группового этапа Лиги чемпионов. 17 января команда Луческу начнет свой сбор в Испании.
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