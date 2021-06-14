"Не считаю себя героем" - Бущан о поражении от Нидерландов

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан не считает себя героем после матча первого тура Евро-2020/21.
В первом тайме вратарь "Динамо" трижды спас национальную команду от пропущенного гола.
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"Не считаю себя героем. Не хватило нам, наверное, в конце немного внимания. Но мы не теряем веру. Готовимся к следующим матчам с повышенной концентрацией.
Нервозность из-за давления трибун? Я этого не чувствовал. Конечно, в первые минуты нужно было справиться с давлением. Нидерланды хорошо контролировали мяч, мы хорошо передвигались, пытались найти свой момент. В целом доволен игрой команды.
Конечно, мы ставим максимальные задачи, максимальные цели. Сегодня не получилось концовка. Верю в команду и в наше будущее Евро", - сказал Бущан в эфире телеканала "Футбол".
В стартовом матче Евро-2020/21 Украина проиграла Нидерландам - 2:3.
17 июня национальная команда сыграет против Северной Македонии. Начало игры в 16:00.
В другом матче группы Австрия победила Македонию - 3:1.
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