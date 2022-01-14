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пятница, 14 января 2022 20:25

Не понравилось, как боксировал против Усика. Чисора рассказал о разговоре с Джошуа

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Не понравилось, как боксировал против Усика. Чисора рассказал о разговоре с Джошуа
Дерек Чисора. Фото: instagram.com/derekwarchisora

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Дерек Чисора считает, что у Александра Усика не будет шансов в реванше с Энтони Джошуа.

Как рассказал сам британец talkSPORT, он общался со своим земляком после его поражения от украинца.

"Я думаю, что Джошуа выиграет во бое-реванше. Когда я разговаривал с ним, я спросил, смотрел ли он бой. Он ответил, что смотрел только четыре раунда, потому что ему не понравилось, как он боксировал.

Я спросил его, что он собирается делать в поединке-реванше. Он сказал: "Увидишь", - рассказал Чисора.

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Британец также заявил, что Энтони Джошуа одолеет Тайсона Фьюри, если они будут драться.

"Я выберу Энтони. Мощный удар Джошуа невероятен. Если он сразится с Фьюри, то должен немедленно напасть на него. Если вы дадите Фьюри время, у вас будут проблемы", - подытожил Чисора.

Реванш Усика и Джошуа намерены провести весной 2022 года.

Усик победил Чисору в октябре 2020 решением судей. После чего Дерек потерпел еще два поражения.

Фьюри может стать соперником Усика, если украинец снова победит Джошуа.

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Дата
14
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