Не побоялся ситуации в стране. Экс-тренер "Колоса" возглавил клуб из Казахстана

Футбольный клуб "Аксу" подписал контракт с украинским специалистом Русланом Костышиным.

Об этом сообщается в официальном Instagram клуба из Казахстана.

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Руслан Костышин выступал в составе киевского ЦСКА, "Днепра" и криворожского "Кривбасса".

В феврале 2014 года стал главным тренером "Колоса" из Ковалевки. На тот момент команда выступала в чемпионате Киевской области. Под его руководством "Колос" за несколько лет прошел путь от первенства любителей до элитного дивизиона, а потом еще и дебютировал в еврокубках.

Руслан Костышин был уволен с поста главного тренера "Колоса" в августе прошлого года после разгромного поражения от "Динамо". При этом он продолжил работу в структуре клуба.

Сам специалист ранее заявил, что он отказал казахстанскому клубу.

"Акс" в предстоящем сезоне дебютирует в элитном чемпионате Казахстана.

Напомним, в январе в Казахстане вспыхнули протесты, которые, впрочем, продлились всего несколько дней.