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вторник, 21 декабря 2021 15:24

Не нужен Луческу. "Динамо" продает форварда в Россию

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Не нужен Луческу. &quot;Динамо&quot; продает форварда в Россию
Ибрагим Каргбо не смог укрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард киевского "Динамо" 22-летний Ибрагим Каргбо близок к уходу из киевского клуба.

В услугах бельгийца заинтересованы российские "Химки", сообщает Telegram-канал "Инсайды от Карпа".

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Возможный переход игрока подтвердили агент футболиста Дмитрий Селюк и генеральный директор "Химок" Сергей Анохин.

"Мы действительно интересуемся этим игроком и общаемся с "Динамо" относительно него. Речь идет об аренде", - заявил функционер.

В "Динамо" Ибрагим Каргбо перешел в начале 2020 года. Его контракт с бело-синими рассчитан до июля 2023 года. Закрепиться в первой команде бельгиец не смог. Прошлый сезон выступал на правах аренды на донецкий "Олимпик", где получил тяжелую травму.

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