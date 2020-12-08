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вторник, 08 декабря 2020 11:15

Не надо бояться Францию – Грачев

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Не надо бояться Францию – Грачев
.Виктор Грачев призывает не бояться Франции. Фото footballua.tv

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев прокомментировал результаты жеребьевки группы отбора к Кубку мира-2022. Сборная Украины попала в четвертую группу к Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговине и Казахстану.

"Ни в коем случае нельзя соглашаться и отдавать заранее первое место команде Франции, - говорит Виктор Александрович. - Наоборот надо настроить себя на жесткую борьбу за первенство. Потому что с мыслями, мол, против Франции нам трудно бороться мы можем вообще пролететь мимо первых двух мест. Надо вспомнить, что мы победили их именно тогда, когда не было страха.

Надо настроить себя на жесткую борьбу за первенство

Если настроимся играть с Францией в лучшую игру, то даже в случае неудачи будем находиться в тонусе во время стыковых матчей. И это пригодится. А если выходить на матч с чемпионами мира и думать о следующем сопернике, то тогда наверное провалимся.

Остальные участники группы - не ахти какие оппоненты. Могут отобрать очки, могут потерять на ровном месте. Нормальный, рабочий вариант.
Многое будет зависеть от календаря. Если играть весной против Франции возможны проблемы. Потому что с одной стороны надо готовиться к Евро, а с другой - не уступать главному конкуренту".

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Первые матчи отбора к Кубку мира-2022 пройдут в марте следующего года.

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Дата
08
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