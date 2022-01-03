Не Малиновский. "Реал" охотится за игроком "Аталанты"

Игрок пришел в "Аталанту" из "Ювентуса". Фото: Reuters

Защитник "Аталанты" Мерих Демирал, выступающий в команде на правах аренды из "Ювентуса", заинтересовал мадридский "Реал". Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти хочет усилить линию защиты турецким футболистом. Об этом сообщает Fanatik.

По сведениям источника, в 23-летнем игроке заинтересованы и английские "Челси" и "Ньюкасл", а также итальянский "Наполи". "Аталанта" арендовала Демирала у "Ювентуса" летом прошлого года до конца сезона и имеет опцию выкупа контракта турецкого защитника за € 27 млн. Продажей Демирала в "Реал" клуб из Бергамо планирует заработать больше.

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В нынешнем сезоне Демирал забил два гола и отдал одну голевую передачу в 19 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 28 млн.