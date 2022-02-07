Не каждому дано. Невероятный Ибрагимович показал, как качает пресс

40-летний Златан Ибрагимович находится в выдающейся физической форме.
В своем Instagram швед показал, как качает пресс.
Делает он это, обхватив ногами боксерскую грушу и находясь вниз головой.
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"Терпение", - коротко подписал видео Златан.
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Ибрагимович сейчас выступает за "Милан". Также успел поиграть в "Аяксе", "Ювентусе", "Интере", "Барселоне", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед".
Футболист занимался тхэквондо и имеет чёрный пояс. Своим кумиром считает легендарного боксера Мухаммеда Али.
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