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вторник, 01 февраля 2022 20:51

Не играл больше месяца. Зинченко восстановился от травмы

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Не играл больше месяца. Зинченко восстановился от травмы
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: Gettyimages.com/

Игрок сборной Украины и Ман Сити 25-летний Александр Зинченко восстановился от травмы.

Украинский футболист присоединился к общей группе "горожан".

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"Рад снова быть с ребятами", - написал хавбек в Instagram.

Зинченко не играл за "Манчестер Сити" с 26 декабря. Сначала он перенес коронавирус, а затем получил травму.

Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016 года. В текущем сезоне потерял место в стартовом составе команды. "Горожане" лидируют в АПЛ. Следующую игру команда украинца проведет против "Фулгема" в Кубке Англии.
24 марта сборная Украины сыграет в стыковом матче квалификации Кубка мира против Шотландии

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