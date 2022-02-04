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пятница, 04 февраля 2022 08:06

Не хватило Лунина."Реал" вылетел из Кубка Испании

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Не хватило Лунина.&quot;Реал&quot; вылетел из Кубка Испании
Карло Анчелотти возглавил "Реал" второй раз. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" покинул Кубок Испании.

В четвертьфинале турнира "сливочные" уступили в гостях "Атлетику" Бильбао -0:1.

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Игра была равно с минимум моментов у обеих ворот. Единственный гол забил Алекс Беренгер в самом конце матча.

Украинский голкипер "галактикос" Андрей Лунин оставался в резерве. Карло Анчелотти предпочел Тибо Куртуа на голкиперской позиции. В предыдущих двух матчах Кубка Испании играл именно украинский вратарь.

В полуфинал Кубка Испании вышли "Атлетик" Бильбао, "Бетис", "Райо Вальекано" и "Валенсия".

В чемпионате Испании "Реал" занимает первое место. Следующую игру "сливочные" проведут против "Гранады" 6 февраля.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время провел три матча за команду.

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