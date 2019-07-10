"Не хочу вспоминать о поражениях от Халеп. Это было давно" – Свитолина

Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса пробилась в полуфинал турнира "Большого Шлема"

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина прокомментировала свой триумфальный выход в полуфинал Уимблдона-2019.

Элина Свитолина после победы над Каролиной Мухова, в частности, отметила, что бойцовский дух помог ей оформить первый в истории украинских теннисисток выход в полуфинал Уимблдона-2019. Об этом пишет "Укринформ"

"Самым тяжелым в четвертьфинале было то, что мне нужно было сделать этот матч очень физическим. Мне нужно было давить на нее в плане физической подготовки, потому что я, очевидно, знала, что накануне она провела 3 часа игры. Она была немного уставшей, ей нужно было играть розыгрыши в один-два удара. Вот почему мне приходилось много бегать, перебивать много мячей на ее сторону, я пыталась перебить как можно больше мячей. В конце этот бойцовский дух помог мне найти мою игру и вернуться в матч. Первый сет, безусловно, сыграл ключевую роль", - вспоминает Свитолина.

9 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) с результатом 7:5, 6:4 победила Каролину Мухова из Чехии (68) в 1/4 финала Уимблдонского теннисного турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс. Фунтов.



В 1/2-й Уимблдона-2019 соперницей Элины Свитолиной станет экс-первая "ракетка" мира румынская теннисистка Симона Халеп (№7 WTA).

"Если говорить о предстоящем матче с Симоной Халеп, то мы много раз встречались. Я не хочу вспоминать о нашем четвертьфинале Ролан Гаррос 2 года назад, то матч не сложился в мою пользу, и после этого мы тоже играли. Это было уже довольно давно. Сейчас я немного другой игрок. Это будет интересный матч. Впервые мы встретимся в полуфинале. Думаю, для нас обоих это будет интересно. Надеюсь, что я смогу показать свой лучший теннис", - отметила Свитолина.

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Элина Свитолина – последняя украинская теннисистка, которая продолжает борьбу на Уимблдоне. Остальные прекратили выступления.