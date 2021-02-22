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понедельник, 22 февраля 2021 20:47

Называл россиян братским народом. Скандального футболиста хотят вызвать в сборную Украины

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Называл россиян братским народом. Скандального футболиста хотят вызвать в сборную Украины
Олег Данченко играл за казанский "Рубин". Фото РИА "Новости"

Защитника греческого АЕКа Олега Данченко могут вызвать в сборную Украины в ближайшее время, сообщил журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, тренерский штаб следит за выступлениями игрока и изучает вопрос его возможного приглашения.

Ближайший сбор Украина проведет в марте перед матчами квалификации Кубка мира-2022 с Францией (24 марта), с Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта).

Данченко вызывался в сборную Украины в 2018 году, когда был в составе "Шахтера", но не играл в официальных матчах.

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26-летний украинец также играл в России за "Уфу", "Енисей" и "Анжи". Он также называл украинцев и русских братскими народами, а украинский чемпионат слабым по сравнению с российским.

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