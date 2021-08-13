Названа дата реванша Лопес - Ломаченко

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу три чемпионских пояса. Фото: Twitter.com/espnringside

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко сможет взять реванш у абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса в начале 2022 года.

Оба боксера должны провести запланированные поединки в 2021-м, а потом думать о реванше, рассказал промоутер Боб Арум.

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"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес сразится с Джорджем Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden.

Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики", - сказал Арум в интервью YouTube-канала Barbershop Conversations Live.

В октябре 2020-го Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

Поединок Лопес - Камбосос запланирован на 11 сентября. Ломаченко проведет бой 11 декабря, возможный соперник - Ричард Комми.