Названа дата боя Усика с Чисорой

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 года.
Об этом заявил промоутер Усика Эдди Хирн.
По его словам, после боя против Дерека Чисоры, Усик встретится с победителем поединка между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.
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Тогда сразится с болгарином Кубратом Пулевим.
"Бой Усик - Чисора, вероятно, состоится в начале марта. Затем Александр сразится с победителем поединка Джошуа - Пулевой", - сказал Хирн.
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа назвал Александра Усика своим желанным соперником. 22-летний боксер по прозвищу "Динамит" отвечал на вопрос, кого бы он выбрал себе в ближайшие соперники из россыпи "великих имен" супертяжелого дивизиона.
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