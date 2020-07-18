Назвали сумму трансфера Чеберко

Евгений Чеберко будет единственным украинцем в чемпионате Австрии. Фото Футбум

Немецкий портал transfermarkt.de полагает, что переход Евгения Чеберко из Зари в ЛАСК обошелся австрийцам менее, чем в 500 тыс евро

Вчера австрийский ЛАСК объявил о переходе центрального защитника Зари Евгения Чеберко. Была информация, что сумма сделки по украинцу составила около 400 тыс евро.

А вот авторитетный немецкий портал transfermarkt.de называет точное кол-во отступных за футболиста — 300 тыс евро.

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Чеберко является капитаном молодежной сборной Украины.