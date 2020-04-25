Назвали самых преданных футболистов мира

Игорь Акинфеев является рекордсменом а количеством матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов – 42 игры

Список возглавил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который провел за армейцев 17 лет, 3 месяца и 23 дня. Второе место занял вратарь "Сент-Этьена" Лоик Перрен (16 лет, 9 месяцев и 24 дня), третье – форвард "Барселоны" Лионель Месси (16 лет, 3 месяца и 23 дня).

Пять мест в топ-10 заняли игроки испанских клубов.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, 17 лет, 3 месяца, 23 дня)

2. Лоик Перрен ("Сент-Этьен", 16 лет, 9 месяцев 24 дня)

3. Лионель Месси ("Барселона", 16 лет, 3 месяца, 23 дня)

4. Франческо Маньянелли ("Сассуоло", 14 лет, 9 месяцев, 24 дня)

5. Джорджо Кьеллини ("Ювентус", 14 лет, 9 месяцев, 24 дня)

6. Серхио Рамос ("Реал", 14 лет, 7 месяцев, 24 дня)

7. Сэмми Боссут ("Зюлте-Варегем", 13 лет, 9 месяцев, 24 дня)

8. Бруно Сориано ("Вильярреал", 13 лет, 9 месяцев, 24 дня)

9. Хави Лопес ("Эспаньол", 13 лет, 9 месяцев, 22 дня)

10. Марсело ("Реал", 13 лет, 3 месяца, 23 дня)

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Если бы рейтинг проводился четыре года назад, о его наверняка бы возглавили киевский динамовец Александр Шовковский, который провел в родном клубе 23 года – с 1993 по 2016.