Назвали матч, после которого "Милан" решил купить Шевченко

Шевченко 7 лет отыграл за "Милан". Фото: Reuters

Бывший главный тренер "Милана" Альберто Дзаккерони рассказал La Gazzetta dello Sport о том, как он просматривал Андрея Шевченко в матче Лиги Чемпионов между "Арсеналом" и "Динамо" (1:1).

"Берлускони никогда не посылал меня посмотреть игроков вживую, но тут он попросил меня прислать подробный отчет после игры. Я написал печатными буквами, что нужно немедленно его брать.

"Динамо" тогда провело оборонительный матч, но они с Ребровым были с другой планеты. Киевляне тогда остановили "Арсенал" Бергкампа, сыграв 1:1.

У нас с помощником сомнений не было – нужно было его брать, и точка. После той ночи Берлускони решил подписать его. Остальное уже история", – сказал Дзаккерони.

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В том розыгрыше Лиги чемпионов киевское "Динамо" вышло из группы с "Арсеналом" и дошло до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматической борьбе уступило "Баварии" – 3:3 и 0:1.