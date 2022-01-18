Назвали лучший гол 2021 года

Эрик Ламела летом 2021 года сменил команду. Фото: Reuters

Игрок сборной Аргентины 29-летний Эрик Ламела стал автором лучшего забитого мяча в 2021 году по версии ФИФА.

Ламела получил премию Франца Пушкаша, за лучший забитый гол сезона, сообщает сайт ФИФА.

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В матче АПЛ "Тоттенхэм" - "Арсенал" Ламела забил рабоной в ворота "канониров". Отразить такой удар было не реально.

В июле 2021 года Ламела покинул Англию и стал игроком "Севильи". В АПЛ аргентинец выступал восемь лет.

В прошлом году премию Ференца Пушкаша выиграл нападающий "Тоттенхэма" Сон Хин Мин. В текущем сезоне Ламела провел 16 матчей за "Севилью" и забил четыре гола.