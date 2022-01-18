Назвали лучший гол 2021 года

Игрок сборной Аргентины 29-летний Эрик Ламела стал автором лучшего забитого мяча в 2021 году по версии ФИФА.
Ламела получил премию Франца Пушкаша, за лучший забитый гол сезона, сообщает сайт ФИФА.
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В матче АПЛ "Тоттенхэм" - "Арсенал" Ламела забил рабоной в ворота "канониров". Отразить такой удар было не реально.
В июле 2021 года Ламела покинул Англию и стал игроком "Севильи". В АПЛ аргентинец выступал восемь лет.
В прошлом году премию Ференца Пушкаша выиграл нападающий "Тоттенхэма" Сон Хин Мин.
В текущем сезоне Ламела провел 16 матчей за "Севилью" и забил четыре гола.
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