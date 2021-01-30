Назвали лучших тренеров современности. Луческу проиграл Семину

Мирча Луческу создал команду за полтора месяца. Фото Рейтер

Аналитический футбольный интернет-портал Clubelo составил список лучших действующих тренеров в мире. Первое место занимает главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В пятёрку также вошли Диего Симеоне ("Атлетико"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Ральф Рангник.

Румынский наставник "Динамо" Мирча Луческу на 50-ом месте, Виктор Скрипник из "Зари" –136, тренер "Шахтера" – 184-ый.

Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин – на 37 месте.

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Гвардиола возглавлял "Баварию" с 2013 по 2016 год, после чего был назначен на пост главного тренера "Манчестер Сити".