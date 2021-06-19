Назвали лучших легкоатлетов Украины в мае

Анну Рыжикову и Андрея Проценко выбрали лучшими легкоатлетами мая в Украине.
Голосование проходило среди представителей СМИ, экспертов и болельщиков. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
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Анна Рыжикова в мае победила на командном чемпионате Украины (55,25 c) и заняла второе место на международных соревнованиях в Остраве (55,09 c) в беге на 400 метров с барьерами.
Проценко открыл сезон этапом "Бриллиантовой лиги" в Дохе и занял третье место по прыжкам в высоту (2,27 м).
В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Македонию -2: 1.
Накануне поединка украинские фанаты спели песню "Червона рута". Легендарную песню поддержал весь стадион.
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