Назвали лучших легкоатлетов Украины в мае

Определились лучшие легкоатлеты месяца в Украине. Фото: uaf.org.ua

Анну Рыжикову и Андрея Проценко выбрали лучшими легкоатлетами мая в Украине.

Голосование проходило среди представителей СМИ, экспертов и болельщиков. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

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Анна Рыжикова в мае победила на командном чемпионате Украины (55,25 c) и заняла второе место на международных соревнованиях в Остраве (55,09 c) в беге на 400 метров с барьерами.

Проценко открыл сезон этапом "Бриллиантовой лиги" в Дохе и занял третье место по прыжкам в высоту (2,27 м).

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Македонию -2: 1. Накануне поединка украинские фанаты спели песню "Червона рута". Легендарную песню поддержал весь стадион.