Назвали лучшего тренера премьер-лиги

Роман Санжар опередил Фонсеку и Вернидуба.

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар назван лучшим тренером УПЛ в 2017 году по версии Всеукраинского объединения футбольных тренеров.

Среди достижений специалиста в этом году попадание "Олимпика" в еврокубки впервые истории, вызов первого игрока команды в сборную Украины (защитника Артема Шабанова), финиш прошлого сезона на самом высоком для себя 4-м месте в УПЛ.

В сведенной таблице премьер-лиге по второй части прошлого сезона и первой части нынешнего "Олимпик" идет в пятерке сильнейших команд.

По пяти критериям всеукраинского объединения тренеров Санжар набрал 4,18 баллов из 5.

Он опередил Паулу Фонсеку (4,16 балла) и Юрия Вернидуба (4,02). Четвертым стал Владимир Шаран (3,88), а пятерку лучших замкнул Александр Хацкевич (3,6).

После 19 туров текущего чемпионата донецкая команда занимает 6-е место с 25 очками.

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь назван лучшим тренером 2017 года в первой лиге, тогда как тренер "Энергии" Олег Федорчук - во второй лиге.

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Лучшим тренером года в Украине признали наставника "Шахтера" Паулу Фонсеку.