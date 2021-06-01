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вторник, 01 июня 2021 09:37

Назвали лучшего футболиста чемпионата Италии

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Назвали лучшего футболиста чемпионата Италии
Ромелу Лукаку выступает в "Интере" с лета 2019 года. Фото: Reuters

Форвард "Интера" и сборной Бельгии 28-летний Ромелу Лукаку признан лучшим игроком сезона 2020/21 в чемпионате Италии.

Лучшим форвардом стал Криштиану Роналду с "Ювентуса", сообщает официальный сайт турнира.

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Одноклубник Лукаку Николо Барелла был признан лучшим полузащитником чемпионата Италии. Лучшим голкипером - Джанлуиджи Доннарумма из "Милана", а лучшим защитником - Кристиан Ромеро с "Аталанты".

Ромелу Лукаку выступает за "Интер" с лета 2019 года. До этого играл за "МЮ,"Эвертон" и "Андерлехт".

В прошлом сезоне Лукаку забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 36 матчах Серии А.

"Интер" смог прервать девятилетнюю гегемонию "Ювентуса" и стать чемпионом Италии.

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