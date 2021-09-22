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Назвали игрока, которого вытеснил из основы Криштиану Роналду

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Назвали игрока, которого вытеснил из основы Криштиану Роналду
Марсьяль не выдержал конкуренции с Роналду.Фото: Reuters

Руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило французскому футболисту 25-летнему Антони Марсьялю, что больше не рассчитывает на него в ближайшем будущем. Об этом сообщает британское издание Eurosport.

По информации источника, манкунианцы предложили агентам футболиста самим найти для него новую команду. "Манчестер Юнайтед" намерен выручить за форварда не менее €40 млн. Сам француз хочет продолжить выступление в английской Премьер-лиге.

Марсьяль перешёл в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году. Ранее он выступал за "Монако" и "Лион". Портал Transfermarkt оценивает игрока в €45 млн. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024-го.

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В текущем чемпионате Англии Марсьяль принял участие в четырёх матчах (один раз выходил в основе) и не отметился результативными действиями. Вместо него на поле регулярно выходит и забивает 36-летний Криштиану Роналду.

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