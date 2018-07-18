Назвали главного претендента на победу в КМ-2022 - шансы Украины выше, чем у России

Неймара и его партнеров по сборной Бразилии видят победителями КМ-2022. Фото: Pulse.ng

Открыли линию на победителя Кубка мира-2022 в Катаре.

По мнению букмекеров, сборная Бразилии является главным фаворитом на победу в чемпионате. Ее победа идет с коэффициентом 7.0.

Далее расположилась сборная Франции, на которую можно поставить 7.4. Шансы на победу Германии и Испании оцениваются одинаково - по 8.0. Пятерку замыкает Аргентина (11.0).

Сборная России с коэффициентом 151 считается одним из аутсайдеров КМ-2022 и не входит в топ-20 претендентов на трофей. Аналогичный коэффициент выставлен на сборную Катара. Сборные Украины и США предложены по 101.

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На Кубке мира-2018 сборная Бразилии остановилась в четвертьфинале, уступив Бельгии - 1:2.