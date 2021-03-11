Назвали главного кандидата на пост тренера сборной Германии

Ханс-Дитер Флик имеет опыт работы в сборной Германии. Фото: REUTERS

Главным кандидатом на пост наставника сборной Германии есть тренер "Баварии" 53-летний Ханс-Дитер Флик.

Немецкий футбольный союз хочет договориться с "Баварией" о переходе тренера, сообщает Bild.

Контракт специалиста с клубом действует до лета 2023 года. Мюнхенцы готовы отпустить Флика, если он пожелает работать в сборной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" определился с будущим Клоппа

Ханс-Дитер уже имеет опыт работы с "бундестим". В 2006-2014 годах он был помощником тренера сборной Германии.

В конце 2019 Флик возглавил "Баварию". Команда выиграла чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Йоахим Лёв объявил, что покину пост наставника сборной Германии после Евро-2020/21. Тренер работал на этой должности 15 лет. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался от возможности возглавить национальную команду. Соперниками сборной Германии на Евро будут: Португалия, Франция и Венгрия. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.