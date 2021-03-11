Назвали главного кандидата на пост тренера сборной Германии

Главным кандидатом на пост наставника сборной Германии есть тренер "Баварии" 53-летний Ханс-Дитер Флик.
Немецкий футбольный союз хочет договориться с "Баварией" о переходе тренера, сообщает Bild.
Контракт специалиста с клубом действует до лета 2023 года. Мюнхенцы готовы отпустить Флика, если он пожелает работать в сборной.
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Ханс-Дитер уже имеет опыт работы с "бундестим". В 2006-2014 годах он был помощником тренера сборной Германии.
В конце 2019 Флик возглавил "Баварию". Команда выиграла чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Йоахим Лёв объявил, что покину пост наставника сборной Германии после Евро-2020/21. Тренер работал на этой должности 15 лет.
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался от возможности возглавить национальную команду.
Соперниками сборной Германии на Евро будут: Португалия, Франция и Венгрия. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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