Назвали главного фаворита Лиги чемпионов

"Бавария" в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов. Фото: REUTERS

Мюнхенская "Бавария" является главным фаворитом в Лиге Чемпионов.

Аналитики "Винлайн" считают главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов действующего чемпиона турнира "Баварию". На победу мюнхенского клуба выставлен коэффициент 3,75, пишет meta-ratings.com.ua

Следующими в списке главных претендентов на трофей идут 2 английских клуба - "Манчестер Сити" 5,0 и "Ливерпуль" 7,0.

Коэффициенты на победу ПСЖ, "Челси", "Реала" и "Ювентуса" варьируются от 10,0 до 15,0. Шансы команды Руслана Малиновского "Аталанты" выиграть Лигу чемпионов оцениваются коэффициентом 35,0.

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 декабря. Матчи этой стадии турнира будут сыграны весной 2021 года. Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 должен пройти 29 мая в Стамбуле, Турция, на стадионе "Олимпийский".