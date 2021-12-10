Настроен покинуть "Шахтер" - Соломон определился со своим будущим

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник сборной Израиля и донецкого "Шахтера" 22-летний Манор Соломон хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Соломон отказался от предложения продолжить выступления в Серии А, сообщает Sport5.

Скауты "Сассуоло" посетили поединок пятого тура ЛЧ "Интер" – "Шахтер". Игра 22-летнего израильтянина произвела на итальянцев хорошее впечатление, но сам Соломон через своих агентов сообщил, что не рассматривает вариант с переездом в Серию А.

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Приоритет Манора - АПЛ, а игрок готов покинуть Украину уже в январе. Однако для этого следует получить предложение, которое устроило бы "Шахтер".

Ранее сообщалось, что "горняки" могут обменять Соломона на Жереми Бога из "Сассуоло". Кроме израильского вингера, "оранжево-черные" вроде бы готовы доплатить еще €10 млн.

Соломон перешел в Шахтер в январе 2019-го из Маккаби Петах-Тиква. Его контракт рассчитан еще на один год – до конца 2023-го. В следующем матче "Шахтер" в гостях сыграет против "Александрии". Отчет об игре читайте на нашем сайте. В турнирной таблице "горняки" делят первое место с "Динамо",