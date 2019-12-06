"Настоящий Роналдо – бразилец" – Ибрагимович

Златан успел поиграть почти во всех элитных клубах Европы

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который ранее анонсировал продолжение карьеры в Италии, критически отозвался о форварде Ювентуса Криштиану Роналду. Об этом пишет 10minut.info

"Встречусь ли я с настоящим Роналдо в Италии? Нет, настоящий Роналдо — бразилец. Криштиану Роналду — не талант, а всего лишь плод усердной работы.

Перейти в "Ювентус" для Роналду — вызов? Послушайте, он перешел в команду, которая выиграла Серию A семь раз подряд. Если бы он хотел вызова, он бы перебрался в "Ювентус", когда они находились в Серии В, после чего помог бы им выиграть чемпионство", — приводит слова Ибрагимовича GQ Italia.

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Ранее в родном городе Ибрагимовича Мальме неизвестные повредили его скульптуру, после того, как стало известно о покупке Златаном клуба "Хаммарбю".