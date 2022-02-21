Настоящий предатель. Экс-игрок сборной Украины принял российское гражданство (фото)

Бывший игрок молодежных сборных Украины 18-летний Марк Мампаси получил российский паспорт.

Московский "Локомотив" заявил футболиста как россиянина, сообщает "Футбол 24".

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Мампаси является уроженцем Донецка, потому может рассчитывать на упрощенную процедуру получения гражданства в РФ. Но играть за сборные России он сможет по прошествии пяти лет проживания в новой стране.

Марк Мампаси воспитывался в системе "Шахтера". 2021 провел в аренде, выступая за "Мариуполь". Выступал за сборные Украины Ю-17 и Ю19.

В конце 2021 перешел в "Локомотив" за €4 млн. Новая команда футболиста занимает шестое место в чемпионате России и вылетела из еврокубков.

В чемпионате России выступают бывшие игроки сборной Украины – Иван Ордец за "Динамо" и Ярослав Ракицкий за "Зенит".