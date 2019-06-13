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пятница, 14 июня 2019 09:05

Наставник сборной Сербии уволен после разгромного поражения от Украины

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Наставник сборной Сербии уволен после разгромного поражения от Украины
Младен Крстаич отправлен в отставку после разгрома от Украины

Младен Крстаич больше не является главным тренером национальной сборной Сербии.

Футбольный союз Сербии решил прекратить сотрудничество с главным тренером Младеном Крстаич, сообщает официальный сайт организации. Имя нового тренера пока не оглашается.

Балканская команда под руководством 45-летнего тренера в отборе к Евро-2020 набрала 4 очка в 3-х стартовых турах. 7 июня сборная Сербии уступила Украине со счетом 5: 0.

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Напомним, Крстаич стал ассистентом Славолюб Муслин в сборной Сербии весной 2016-го, а осенью 2017-го возглавил балканскую команду. Под его руководством Сербия пробилась в лигу В Лиги наций.

https://football24.ua
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14
июня

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