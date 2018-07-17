Наставник сборной Исландии ушел в отставку

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прекратил работу во главе команды.
Ассоциация футбола Исландии объявила о его отставке. Тренер сам попросил об увольнении. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Исландии
Хадльгримссон работал в сборной Исландии с 2011 года.
На Кубке мира-2018 сборная Исландии не смогла преодолеть групповой барьер.
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На КМ-2018 исландцы играли в одной группе с Аргентиной, Хорватией и Нигерией и заняли последнее место.
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