Наставник сборной Исландии ушел в отставку

Хадльгримссон покинул сборную Исландии. Фото: campeones.ua

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прекратил работу во главе команды.

Ассоциация футбола Исландии объявила о его отставке. Тренер сам попросил об увольнении. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Исландии

Хадльгримссон работал в сборной Исландии с 2011 года.

На Кубке мира-2018 сборная Исландии не смогла преодолеть групповой барьер.

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На КМ-2018 исландцы играли в одной группе с Аргентиной, Хорватией и Нигерией и заняли последнее место.