Нашли футбольную команду, которая имеет иммунитет к коронавирусу

Австрийский "Вольфсберг" рискует стать самым уникальным клубом Старого света. Большинство игроков команды имеют иммунитет к печально известному Covid-19.
"Волки" имеют иммунитет от коронавируса, хотя ни один игрок не знал, что переболел. Об этом сообщает Sport.oe24.at.
На прошлой неделе все игроки "Вольфсберга" сдали тесты на Covid-19. Результаты потрясающие - подавляющее большинство игроков австрийского клуба имеют антитела к инфекции. Что может означать - они уже переболели коронавирусом, не заметив этого.
Правда, тест на антитела считается малодостоверным. "Вольфсберг" решил перестраховаться и попросил медиков дополнительно провести и ПЦР-тесты. Первые результаты изменений не показали - ни одного больного Covid-19 в составе "волков" нет.
"Вольфсберг" играл в Лиге Европы осенью прошлого года, но занял последнее место в группе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса
Чемпионат Австрии возобновится ориентировочно через 2 недели. На момент вынужденной паузы "Вольфсберг" находится на 4-м месте в австрийской Бундеслиге.
Комментарии