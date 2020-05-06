Нашли футбольную команду, которая имеет иммунитет к коронавирусу

Летом "Вольфсберг" играл контрольную игру с "Шахтером"

Австрийский "Вольфсберг" рискует стать самым уникальным клубом Старого света. Большинство игроков команды имеют иммунитет к печально известному Covid-19.

"Волки" имеют иммунитет от коронавируса, хотя ни один игрок не знал, что переболел. Об этом сообщает Sport.oe24.at.

На прошлой неделе все игроки "Вольфсберга" сдали тесты на Covid-19. Результаты потрясающие - подавляющее большинство игроков австрийского клуба имеют антитела к инфекции. Что может означать - они уже переболели коронавирусом, не заметив этого.

Правда, тест на антитела считается малодостоверным. "Вольфсберг" решил перестраховаться и попросил медиков дополнительно провести и ПЦР-тесты. Первые результаты изменений не показали - ни одного больного Covid-19 в составе "волков" нет.

"Вольфсберг" играл в Лиге Европы осенью прошлого года, но занял последнее место в группе.

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Чемпионат Австрии возобновится ориентировочно через 2 недели. На момент вынужденной паузы "Вольфсберг" находится на 4-м месте в австрийской Бундеслиге.