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среда, 31 марта 2021 13:20

Нашей вины в поражении от Швейцарии нет – Шевченко

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Нашей вины в поражении от Швейцарии нет – Шевченко
В первом матче Украина победила Швейцарию во Львове. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, сильно ли расстроился, что национальная команда из-за технического поражения Швейцарии будет теперь играть в дивизионе Б Лиги наций, а не в А.

"Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Мы стали заложниками ситуации. Будем играть там, где мы должны. Я не думаю, что это что-то изменит.

Главные турниры – это чемпионаты мира и Европы, а также отборочные турниры. Если мы окажемся готовы к квалификации, хорошо ее проведем и попадем на чемпионат мира, значит, это успешный сезон.

Нельзя рассчитывать, что мы будем делать это всегда, ведь это очень тяжело. Если мы попали, то это успех. Лига наций – турнир, который дает еще один шанс попасть на чемпионат Европы, если ты не прошел отбор", – сказал Шевченко.

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Сборная Украины заняла последнее место в группе Лиги наций после того, как УЕФА засчитал нашей команде техническое поражение в игре с Швейцарией. Решение вынесли на основании вердикта швейцарского санитарного врача кантона Люцерн. Он посчитал, что в сборной эпидемия коронавируса.

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