Наше поражение несправедливо – Каштру

каштру второй раз подряд проиграл Суперкубок. Фото Рейтер

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды в матче против киевского "Динамо" за Суперкубок - 1:3.

"Футбол - это такая игра, в которой следят миллионы болельщиков. Потому что происходит много неожиданных вещей. Соперник почти не атаковал, но нанес три удара и забил три мяча. Мы создали огромное количество моментов, но их не удалось реализовать. Вместо этого пропустили в третий раз. Тренер и команда должны принять результат и продолжать работать после такой несправедливости. Потому что результат не отражает игры.

Мы не отходили от своего ДНК, пытаясь добраться до ворот соперника. "Динамо" сумело воспользоваться нашими ошибками и выиграло. У нас было 72% владения мячом, но этого явно было недостаточно. Когда пропускаешь, всегда есть ошибки, но я думаю, что их можно было избежать. Не могу винить своих игроков в поражении. Нужно сосредоточиться на нашей цели - стать чемпионами Украины, а не искать какие-то отговорки.

Луческу? Я никогда не играл против тренера. Моя команда играет против другой команды, которой управляет мой коллега. Луческу всегда будет очень уважаемой фигурой в Украине ", - сказал Каштру.

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Луиш Каштру во второй раз подряд проиграл матч за Суперкубок. В прошлом году он тоже уступил "Динамо".