"Нас пытались обмануть" - менеджер Усика прокомментировал срыв боя против Спонга

Менеджер супертяжа Александра Усика Эгис Климас поделился мыслями о провале допинг-теста соперником украинца Тайроном Спонга. Он заявил, что украинский боксер готов выйти в ринг против любого другого соперника.
Об этом сообщает "Спортарена".
"Это плохо, потому что люди пытаются обмануть, в то время как другая сторона так усердно работает. Это совершенно неуважительно
Усик не был счастлив, когда узнал об этом. Он усиленно готовился к этому бою, а другая сторона пыталась нас обмануть. Усик так долго готовился. Мы будем воевать с каждым, кто готов выйти в ринг", - цитирует Климаса ESPN.
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В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в тяжелой категории. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за переход в супертяжелый вес.
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