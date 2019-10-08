"Нас пытались обмануть" - менеджер Усика прокомментировал срыв боя против Спонга

Александр Усик остается без соперника за 4 дня до боя. Фото: рейтер

Менеджер супертяжа Александра Усика Эгис Климас поделился мыслями о провале допинг-теста соперником украинца Тайроном Спонга. Он заявил, что украинский боксер готов выйти в ринг против любого другого соперника.

Об этом сообщает "Спортарена".

"Это плохо, потому что люди пытаются обмануть, в то время как другая сторона так усердно работает. Это совершенно неуважительно

Усик не был счастлив, когда узнал об этом. Он усиленно готовился к этому бою, а другая сторона пыталась нас обмануть. Усик так долго готовился. Мы будем воевать с каждым, кто готов выйти в ринг", - цитирует Климаса ESPN.

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В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в тяжелой категории. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за переход в супертяжелый вес.