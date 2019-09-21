Наряжался в футболку из Путиным, а теперь боится ехать во Львов

Олег Кононов долгое время тренировал львовские "Карпаты"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов наотрез отказывается идти в чемпионат Украины.

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников говорит, что причиной этого стало промывание мозгов бывшего наставника "Карпат" российскими СМИ.

Теперь Кононов опасается, что во Львове живут кровожадные бандеровцы, поэтому боится туда ехать.

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Тренер московского "Спартака" белорус Олег Кононов находится в шаге от отставки за плохих результатов. Ранее он тренировал львовские "Карпаты" и получил звание почетного гражданина Львова.