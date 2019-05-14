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вторник, 14 мая 2019 10:00

Нападающий "Динамо" летом покинет киевский клуб

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Нападающий &quot;Динамо&quot; летом покинет киевский клуб
Владислав Супряга так и не смог помочь "Динамо" решить проблему форварда.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга следующий сезон начнет в другой команде.

По информации известного футбольного агента Вячеслава Заховайло, Супряга перейдет в "СК Днепр-1" на правах аренды, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Напомним, именно с днепровского клуба он перешел в состав киевлян прошлым летом. Однако нападающий не сумел завоевать место в основном составе "бело-синих" и в основном выступал в молодежной команде "Динамо".

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"СК Днепр-1" уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги и уже гарантировал себе право подняться в УПЛ.

https://football24.ua
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Дата
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