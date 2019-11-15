"Нам нужен старший вратарь" – тренер "Вальядолида" о перспективах Лунина

На Кубке мира для 20-летних Лунина признали лучшим вратарем турнира. Фото Рейтер

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес рассказал о ситуации с Андреем Луниным в команде.

"Лунин знал, в какие условия он приедет. С самого начала Масип был нашим первым вратарем. Андрей вступил в жесткие конкурирующие условия, ведь у него очень многообещающее будущее". Пишет "Трибуна".

"Мы не меняем вратаря из-за ошибки. В прошлом году мы меняли Масипа, потому что он не обеспечивал нужное спокойствие для команды сзади. Если Жорди проведет два-три неудачных матча, шанс получит Лунин. Но пока это не произойдет, Андрей сможет играть лишь в Кубке Испании.

Вратарь должен способствовать надежности защитной линии, мы пока чувствуем, что нужно ставить вратаря старше", – сказал Гонсалес.

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В нынешнем чемпионате Испании Лунин не сыграл ни одной игры.