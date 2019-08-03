"Нам надо прыгнуть выше головы" – наставник "Брюгге"

Клеман не ожидает повторения разгромного счета в матче с "Динамо"

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Свой комментарий Клеман дал после разгромной победы "Брюгге" над "Син-Траденом" в чемпионате Бельгии (6:0).

"Матч против" Динамо "безусловно будет игрой совершенно другого уровня. Наш тренерский штаб уже посмотрел несколько матчей" Динамо ". У киевского клуба много молодых талантов в составе и качественные исполнители во всех линиях. Нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы пройти дальше", - сказал Клеман.

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Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 6 августа. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал "2+2". Встреча состоится в Киеве 13 августа.