Наказание для "Динамо", или борьба с расизмом

Артем Франков считает, что в скандальном эпизоде нужно детально разобраться. Фото: социальные сети

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал скандальный эпизод меж Тайсоном и болельщиками Об этом пишет "Динамо от Шурика"

Несколько тезисов по поводу всего этого безобразия. Мы все no to racism, но давайте обратимся к сути случившегося.

1. Я пока не встречал внятного видео или выразительной рассказы (хотя бы!) О том, что именно скандировали на трибуне - в фан-секторе "Динамо".

2. Началось это, насколько я понимаю, сразу после того, как Дентиньо влетел в Бущана. Сколько фанатов, именно кричали? Стучали? Бухать? Бухать? Услышать бы.

С. Что бы ни происходило на трибунах, поведение футболистов, бегут в фан-сектора на разборки, является неверным и непрофессиональным. УЕФА многократно и яростно предупреждал, об этом прекрасно известно всем в нашем футболе: если вокруг поля происходит что-то в этом духе, следует обращаться к главному арбитру и один - он знает процедуру, он знает, как поступать. И уж точно категорически запрещается реагировать на действия или возгласы трибунных провокаторов - потому что это ведет, единственно, к расширению масштаба провокации ( "ты же умнее - не отвечай!"). Ни Балотелли в Вероне, ни Стерлинг в Софии, ни Кулибали где бы то ни было подбегали, насколько я помню, к фанатам, пытаясь лично восстановить справедливость и донести до толпы свою точку зрения - они именно что обращались к арбитру. Так почему же повели игроки "Шахтера"?

Футболисты не имеют права бежать к трибунам



4. Реакция на то, что произошло до боли напомнила классическое и приписываемое, как все точные фразы с налетом абсурда, Виктору Черномырдину: "Никогда такого не было, и вот опять". Ни для кого не секрет, кроме, возможно, некоторых эльфов и троллей, а также выступающих с трибуны, что большая часть фанатов, в том числе украинских, придерживается крайних, экстремистских убеждений, а среди этого большинства подавляющее большинство праве - то есть со всеми прелестями на вроде фашизма и расизма, всеми этими зигами, кельтскими крестами и 1488. Это действительно существует, живёт и развивается повсюду. Более того, рискну предположить, что если бы условный ЖР подбежал к одному из секторов с фанатами Ш, он тоже смог бы узнать о себе много нового.

5. С расизмом во всех его проявлениях (черный, белый, фиолетовый в крапинку) борется или должен бороться весь мир, в том числе футбольные клубы, несут определенную ответственность за своих болельщиков. Происходить этого следует вне каких исторических комплексов вины и неполноценности. Одним словом, расследование неизбежно, оно необходимо и оно призвано продемонстрировать, что и в каком масштабе произошло в Харькове на "Металлисте", как нужно делать и как поступили, кто виноват.

6. До этого я не хочу разбрасываться ярлыками, диагнозами и приговорам - то есть делать то, к чему меня начали призывать болельщики на второй минуте происходит. Вам все ясно с ходу, беспристрастные вы мои? А я вот хотел бы дождаться более выразительного и здравом смысле сбора информации, осуществленного пусть и по горячим следам, но максимально отстраненного от эмоций и всякого рода призывов-лозунгов.

Нужно собрать всю информацию, а не навешивать приговоры, ярлыки и диагнозы



Для начала откровенно поговорите с самим собой и разберитесь, что вам во всем этом истории важнее, что первично: борьба с расизмом вообще и в футболе Украины отдельности или наказание киевского "Динамо"? Со вторым, разумеется, гораздо легче разобраться, вот только не стоит забывать, что футбол у нас совсем не какое суверенное государство в государстве, и проблема эта общая - вот только я не слышал ни от кого предложений встретиться, обсудить, выработать меры. Да хотя бы проблему сформулировать, черт побери! Или она существует только в рамках отдельных секторов отдельных клубов?!

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