Наказание для "Динамо", или борьба с расизмом

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2412
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 405
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 243
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1062
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2790
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 864
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2097
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2214
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
17
14
3
15
13
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Видео
Все видео
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
Всю жизнь Дель Пьеро играл в одной команде
Всю жизнь Дель Пьеро играл в одной команде
"Шахтер"оторвался от "Динамо" на 13 баллов
"Шахтер"оторвался от "Динамо" на 13 баллов
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1206
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 891
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3762
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2079
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 819
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
понедельник, 11 ноября 2019 13:18

Наказание для "Динамо", или борьба с расизмом

  Комментировать
Наказание для &quot;Динамо&quot;, или борьба с расизмом
Артем Франков считает, что в скандальном эпизоде нужно детально разобраться. Фото: социальные сети

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал скандальный эпизод меж Тайсоном и болельщиками Об этом пишет "Динамо от Шурика"

Несколько тезисов по поводу всего этого безобразия. Мы все no to racism, но давайте обратимся к сути случившегося.

1. Я пока не встречал внятного видео или выразительной рассказы (хотя бы!) О том, что именно скандировали на трибуне - в фан-секторе "Динамо".

2. Началось это, насколько я понимаю, сразу после того, как Дентиньо влетел в Бущана. Сколько фанатов, именно кричали? Стучали? Бухать? Бухать? Услышать бы.

С. Что бы ни происходило на трибунах, поведение футболистов, бегут в фан-сектора на разборки, является неверным и непрофессиональным. УЕФА многократно и яростно предупреждал, об этом прекрасно известно всем в нашем футболе: если вокруг поля происходит что-то в этом духе, следует обращаться к главному арбитру и один - он знает процедуру, он знает, как поступать. И уж точно категорически запрещается реагировать на действия или возгласы трибунных провокаторов - потому что это ведет, единственно, к расширению масштаба провокации ( "ты же умнее - не отвечай!"). Ни Балотелли в Вероне, ни Стерлинг в Софии, ни Кулибали где бы то ни было подбегали, насколько я помню, к фанатам, пытаясь лично восстановить справедливость и донести до толпы свою точку зрения - они именно что обращались к арбитру. Так почему же повели игроки "Шахтера"?

Футболисты не имеют права бежать к трибунам


4. Реакция на то, что произошло до боли напомнила классическое и приписываемое, как все точные фразы с налетом абсурда, Виктору Черномырдину: "Никогда такого не было, и вот опять". Ни для кого не секрет, кроме, возможно, некоторых эльфов и троллей, а также выступающих с трибуны, что большая часть фанатов, в том числе украинских, придерживается крайних, экстремистских убеждений, а среди этого большинства подавляющее большинство праве - то есть со всеми прелестями на вроде фашизма и расизма, всеми этими зигами, кельтскими крестами и 1488. Это действительно существует, живёт и развивается повсюду. Более того, рискну предположить, что если бы условный ЖР подбежал к одному из секторов с фанатами Ш, он тоже смог бы узнать о себе много нового.

5. С расизмом во всех его проявлениях (черный, белый, фиолетовый в крапинку) борется или должен бороться весь мир, в том числе футбольные клубы, несут определенную ответственность за своих болельщиков. Происходить этого следует вне каких исторических комплексов вины и неполноценности. Одним словом, расследование неизбежно, оно необходимо и оно призвано продемонстрировать, что и в каком масштабе произошло в Харькове на "Металлисте", как нужно делать и как поступили, кто виноват.

6. До этого я не хочу разбрасываться ярлыками, диагнозами и приговорам - то есть делать то, к чему меня начали призывать болельщики на второй минуте происходит. Вам все ясно с ходу, беспристрастные вы мои? А я вот хотел бы дождаться более выразительного и здравом смысле сбора информации, осуществленного пусть и по горячим следам, но максимально отстраненного от эмоций и всякого рода призывов-лозунгов.

Нужно собрать всю информацию, а не навешивать приговоры, ярлыки и диагнозы


Для начала откровенно поговорите с самим собой и разберитесь, что вам во всем этом истории важнее, что первично: борьба с расизмом вообще и в футболе Украины отдельности или наказание киевского "Динамо"? Со вторым, разумеется, гораздо легче разобраться, вот только не стоит забывать, что футбол у нас совсем не какое суверенное государство в государстве, и проблема эта общая - вот только я не слышал ни от кого предложений встретиться, обсудить, выработать меры. Да хотя бы проблему сформулировать, черт побери! Или она существует только в рамках отдельных секторов отдельных клубов?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" отреагировало на расистский скандал в матче с "Шахтером"

Матч 14 тура УПЛ между "Шахтером" завершился победой донецкой команды 1: 0. Горняки теперь опережают киевлян на 13 очков в турнирной таблице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наказание для "Динамо", или борьба с расизмом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 19476
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 19018
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 11745
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими 8 Просмотров: 8541
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок Просмотров: 7119
Спорт
Роналду покинул стадион во время матча против "Милана"
Роналду покинул стадион во время матча против "Милана" Просмотров: 63
Стало известно, сколько получил Ломаченко за последний бой
Стало известно, сколько получил Ломаченко за последний бой Просмотров: 252
"Динамо" отреагировало на расистский скандал в матче с "Шахтером"
"Динамо" отреагировало на расистский скандал в матче с "Шахтером" Просмотров: 441
"Я тебе не клоун", - Клопп поставил на место оператора
"Я тебе не клоун", - Клопп поставил на место оператора Просмотров: 657
Футбол - не место расизма: "Шахтер" сделал заявление после игры в Харькове
Футбол - не место расизма: "Шахтер" сделал заявление после игры в Харькове Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
2
Новая власть "за": Московскую церковь переименуют на русскую
Голосов: 838
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua