Надоело в "Эвертоне"? Миколенко хочет вернуться в "Динамо"

Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Новичок "Эвертона" 22-летний Виталий Миколенко заявил, что надеется возвратиться в "Динамо".

По словам Миколенко, после выступлений в Европе он хочет снова играть за киевским клубом.

"Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Для меня важна не только команда, но и люди, которые возле нее. Все люди, работающие на базе, в академии. У меня много воспоминаний. Те люди, которые были возле нас, которые нас опекали и воспитывали.

Меня очень задело, что я никак не могу нормально проститься. Все в отпуске, их невозможно собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым, что это можно перенести на лето, когда чемпионат закончится, можно что-нибудь придумать.

Ты вернешься в "Динамо"? Надеюсь, нескоро, но вернусь", - сказал Миколенко в комментарии официальному сайту "Динамо".

Виталий Миколенко выступал за "Динамо" с 2017-го по 2022 год. "Эвертон" заплатил за защитника €23 млн. Миколенко получил контракт на пять лет. В текущем сезоне "ириски" занимают 15 место.