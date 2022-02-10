Надежды на спринт в биатлоне. Расписание седьмого соревновательного дня на Олимпиаде

Юлия Джима будет бороться за медаль Фото: Виатлон.com.ua

В среду, 9 февраля, ночью по Киеву начнется пятый соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

В этот день на старт выйдут 12 представителей Украины. "Сине-желтые" будут выступать в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжной гонке, прыжках с трамплина, скелетоне, бобслее, а также шорт-треке.

Всего же в седьмой соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны сем комплектов медалей в семи видах спорта.

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3:05 и 14:05 – Керлинг. Круговой турнир. Мужчины. 8 матчей.

3:30, 3:58 и 4:25 – Сноубординг. Хафпайп. Финалы. Мужчины. Медали.

3:30 и 5:00 – Скелетон. Раунды 1 и 2. Женщины.

5:00 – Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины. Анастасия Шепиленко. Медали.

6:10 и 15:10 – Хоккей. Четвертьфиналы. Женщины. 2 матча.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Мужчины. 4 матча.

8:05 – Кэрлинг. Круговой турнир. Женщины. 4 матча.

8:10 – Бобслей. Двойки. Официальные тренировки 3 и 4. Мужчины.

9:00 – Лыжные гонки. 15 км. Классический стиль. Мужчины. Руслан Перехода, Алексей Красовский.

10:00 - Конькобежный спорт. 10000 м. Мужчины. Медали.

11:00 – Биатлон. Спринт, 7.5 км. Женщины. Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина. Медали.

11:10 – Бобслей. Монобоб. Официальные тренировки 3 и 4. Женщины. Лидия Гунько.

11:45 и 13:00 – Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Квалификационные раунды. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

13:00, 13:55 и 14:43 – Шорт-трек. 1000 м. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Женщины. Медали.

13:18 – Шорт-трек. 500 м. Раунды. Мужчины.

14:04 – Шорт-трек. 5000 м. Эстафета. Полуфиналы. Мужчины.

14:20 и 15:55 – Скелетон. Раунды 3 и 4. Мужчины. Владислав Гераскевич. Медали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.