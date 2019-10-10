Василий Уткин считает, что благодаря футболу можно примирить Украину и Россию. Фото: из открытых источников

Российский журналист и комментатор Василий Уткин считает, что благодаря футболу можно примирить Украину и Россию.

Об этом пишет "Трибуна"

"Я очень надеюсь, что на Евро встретятся Сборные России и Украины. Только запомните, что я это сейчас говорю, в октябре. Сейчас очень около к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта плохая и ужасная братоубийственная война.

Я верю, что футбол способен Эту ситуацию разрулить и окончательно примерить страны. Конечно, на Евро никто НЕ будет разводить страны в разные стороны. Уже если встретятся, особенно в плей-офф, тогда уже точно эта Встреча состоится. Тогда к этому все поставляться очень серьезно, потому Ничего не станет. Все поймут, что даже в ситуации большого эмоционального напряженного Вполне возможно играть в футбол и найти общий язык.

Том более, что в других видах спорта наши Сборные Постоянно соревнуются друг с другом, борцы Вообще обнимаются почти после каждой схватки. Это все возможно, хотя политики к лету могут все еще тысячу раз испортить ", - сказал Уткин.

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Сборные Украины и России есть шансы пробиться на Чемпионат Европы-2020. Однако обе команды точно не встретятся на групповом этапе. Поэтому Украина не сыграет в российском Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи группы. Сборные могут сыграть только на стадии плей -офф.