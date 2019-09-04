Надаль пробил невероятный удар на чемпионате США

Надаль щороку дивує неймовірними ударамиНадаль каждый год удивляет неимоверными ударами

В четвертом круге US Open трехкратный чемпион Рафаэль Надаль победил обладателя титула-2014 Марина Чилича – 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. К матчболу испанец подошел вот таким волшебным обводящим форхендом мимо сетки.

Об этом пишет "Трибуна".

Естественно, трибуны взорвались, а следивший за матчем Тайгер Вудс праздновал так, будто сам выиграл титул. Удар был действительно потрясающим.

После матча Рафу попросили описать этот розыгрыш, и он снова выдал идеальное: "Его легко описать, но трудно провести".

По правилам тенниса, любой удар мимо стойки, который в итоге попадает в корт, считается правильным. Даже если мяч пролетел ниже уровня сетки.

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В прошлом году Роджер Федерер, например, таким же свел с ума Ника Кириоса.